Mont et Merveilles > Spectacle Bateau

Salle polyvalente Le Val-Saint-Père Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 16:00:00

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03

La compagnie Les Hommes Sensibles propose un spectacle familial mêlant cirque, acrobatie, danse, théâtre d’objet, musique et magie. Porté par la sensibilité et la créativité de ses artistes, il explore l’enfant intérieur qui vit en chacun de nous, nos doutes, nos désirs et notre émerveillement. Accessible à tous, ce spectacle invite à rire, à se laisser émouvoir et à célébrer la sensibilité humaine dans toute sa diversité, pour un moment poétique, inclusif et vivant.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, réservation conseillée sur montsaintmichel.gouv.fr

ou au 02 33 70 74 65. .

Salle polyvalente Le Val-Saint-Père 50300 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mont et Merveilles > Spectacle Bateau

L’événement Mont et Merveilles > Spectacle Bateau Le Val-Saint-Père a été mis à jour le 2025-12-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts