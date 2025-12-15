Mont et Merveilles > Spectacle Karl Salle Chanteraine Dragey-Ronthon

Mont et Merveilles > Spectacle Karl

Salle Chanteraine Place de Newport Dragey-Ronthon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 10:00:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Karl est un bonhomme très carré, rassuré par les règles et les habitudes. Mais lorsqu’un petit bout de lui décide de partir vivre des aventures, son univers rigide vacille. Pour comprendre la vie, Karl devra accepter de voir autrement et d’ arrondir les angles . Une histoire poétique et malicieuse inspirée du Tangram, qui parle de liberté, de changement et de l’audace de sortir du cadre.

Durée 30mn

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, réservation conseillée sur montsaintmichel.gouv.fr

ou au 02 33 70 74 65. .

Salle Chanteraine Place de Newport Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mont et Merveilles > Spectacle Karl

L’événement Mont et Merveilles > Spectacle Karl Dragey-Ronthon a été mis à jour le 2025-12-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts