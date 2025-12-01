Mont et Merveilles > Veillée et Messe de Noël Le Mont-Saint-Michel

Mont et Merveilles > Veillée et Messe de Noël

La nuit de Noël est célébrée dans le cadre exceptionnel de l’abbaye du Mont Saint-Michel. Entre silence, chants sacrés et lumière des cierges, les messes de la nuit invitent à vivre un moment solennel, chargé d’émotion et de spiritualité dans l’un des lieux les plus symboliques de France.

22h30 Vigiles de la Nativité.

23h30 Messe de la Nuit de Noël.

Le service des passeurs sera garanti jusqu’à 2h30. .

