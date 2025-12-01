Mont et Merveilles > Veillée musicale Le Mont-Saint-Michel

Mont et Merveilles > Veillée musicale

Abbaye Le Mont-Saint-Michel Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-26 19:45:00

fin : 2025-12-27

2025-12-26

À la lueur des lanternes, Il Buranello entraîne le public dans un parcours nocturne où musique ancienne, contes et patrimoine dialoguent.

Les voix et les instruments baroques résonnent dans les espaces de l’abbaye, guidant les visiteurs à travers un récit fait de mystère et de fête. La veillée s’achève dans l’église abbatiale pour un moment partagé, transformant le lieu en espace vivant d’émotion et de mémoire.

Durée 1h30. .

Abbaye Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie

