Mont et Merveilles > VIsite aux lanternes Le Mont-Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel

Vendredi 2025-12-25 18:00:00

2025-12-30 21:00:00

2025-12-25

Visites guidées nocturnes aux lanternes du village du Mont, imaginées et guidées par quatre guides dont le guide Benjamin Protais (Ben en baie), enfant du pays. Mélange de légendes créées pour l’occasion, d’éléments historiques et mythologiques du Mont, ces déambulations en français et en anglais offrent une immersion au cœur du village.

Départ toutes les 15 minutes jusqu’à 20h45.

Sur réservation > https://montsaintmichel.qweekle.com/shop/montsaintmichel/multi/visite-aux-lanternes-en-francais?lang=fr .

Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie

