Mont Saint Martin Côté Parc Parc municipal Frédéric Brigidi Mont-Saint-Martin

Parc municipal Frédéric Brigidi 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-08-06 10:00:00

fin : 2025-08-06 22:00:00

2025-08-06

Animations en journée (jeux, châteaux gonflables etc…), buvette et petite restauration sur place.

A 19h Hathi en concert (un éléphant funky dans une boutique de porcelaine rock).

A 20h30 Sanseverino en concert (le saltimbanque du jazz manouche).

L’évènement est proposé par la ville de Mont-Saint-Martin, en partenariat avec les Nuits de Longwy.Tout public

Parc municipal Frédéric Brigidi 19 boulevard de Metz Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 23 70

English :

Daytime entertainment (games, bouncy castles, etc.), refreshments and snacks on site.

7pm: Hathi in concert (a funky elephant in a rock china store).

8.30pm: Sanseverino in concert (the gypsy jazz acrobat).

The event is organized by the town of Mont-Saint-Martin, in partnership with Les Nuits de Longwy.

German :

Tagsüber Animationen (Spiele, Hüpfburgen usw.), Getränke und kleine Speisen vor Ort.

Um 19 Uhr: Hathi in einem Konzert (ein funky Elefant in einem rockigen Porzellanladen).

Um 20:30 Uhr: Sanseverino in einem Konzert (der Gypsy-Jazz-Saltimbanque).

Die Veranstaltung wird von der Stadt Mont-Saint-Martin in Partnerschaft mit den Nuits de Longwy angeboten.

Italiano :

Animazione durante il giorno (giochi, castelli gonfiabili, ecc.), rinfreschi e spuntini in loco.

Ore 19.00: Hathi in concerto (un elefante funky in un negozio di porcellane rock).

Ore 20.30: concerto di Sanseverino (acrobata gypsy jazz).

L’evento è organizzato dalla città di Mont-Saint-Martin, in collaborazione con Les Nuits de Longwy.

Espanol :

Entretenimiento durante el día (juegos, castillos hinchables, etc.), refrescos y aperitivos in situ.

19.00 h: concierto de Hathi (un elefante funky en una cacharrería de rock).

20.30 h: concierto de Sanseverino (acróbata de jazz gitano).

La manifestación está organizada por el ayuntamiento de Mont-Saint-Martin, en colaboración con Les Nuits de Longwy.

L’événement Mont Saint Martin Côté Parc Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-07-23 par OT DU GRAND LONGWY