Mont Saint-Michel, 1434 Vivre et résister dans une forteresse assiégée Jardins de la Croix de Jérusalem Le Mont-Saint-Michel

Mont Saint-Michel, 1434 Vivre et résister dans une forteresse assiégée

Jardins de la Croix de Jérusalem Devant la Croix de Jérusalem, au pied de l’abbaye Le Mont-Saint-Michel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 17:00:00

fin : 2026-05-14 19:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Plongez au XVe siècle et revivez le siège du Mont-Saint-Michel en pleine Guerre de Cent ans lors d’une visite immersive menée par votre guide en costume d’époque. Découvrez les remparts, les tours et des lieux plus confidentiels de cette forteresse.

Visite de 2h pour adultes et enfants de plus de 6 ans. .

Jardins de la Croix de Jérusalem Devant la Croix de Jérusalem, au pied de l’abbaye Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie +33 7 66 10 57 96 resa@epoktour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mont Saint-Michel, 1434 Vivre et résister dans une forteresse assiégée

L’événement Mont Saint-Michel, 1434 Vivre et résister dans une forteresse assiégée Le Mont-Saint-Michel a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MSM Normandie BIT Genêts