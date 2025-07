Montage artisanal d’une meule dans la prairie du musée Musée des impressionnismes Giverny Giverny

Venez assister au montage annuel artisanal d’une meule par le chef jardinier du musée et son équipe !

Mercredi 30 juillet, profitez d’une visite des expositions Les Collections au jardin. Andrea Branzi, le règne des vivants pour assister au montage des meules dans la prairie du musée, en clin d’œil à Claude Monet. Après avoir fauché la prairie de coquelicots une semaine avant, notre chef jardinier et son équipe vont d’abord monter des structures en bambou, puis le foin sera disposé tout autour de chaque structure afin de permettre à l’air de circuler dans le foin, l’empêchant ainsi de se tasser et de se transformer en compost.

Les meules un clin d’œil à Claude Monet

En 1890 et 1891, le maître de l’impressionnisme Claude Monet peignit une trentaine de toiles représentant les meules érigées dans un champ voisin de sa maison de Giverny et que le fermier avait laissées en place pendant l’hiver, à la demande de l’artiste. Les Meules sont la première série de Claude Monet et constituent un tournant essentiel de son œuvre. Si Monet a toujours aimé entreprendre plusieurs toiles face à un même motif, c’était également une façon pour lui, peintre de plein air, de faire face aux aléas de la lumière et du climat.

De 10h à 12h30 et de 14h à 16h.

Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie

English : Montage artisanal d’une meule dans la prairie du musée

Come and watch the museum?s head gardener and his team as they assemble a grinding wheel each year!

On Wednesday, July 30, take advantage of a visit to the exhibitions Collections in the Garden. Andrea Branzi, Reign of the Living to witness the assembly of millstones in the museum meadow, in a nod to Claude Monet. After mowing the poppy meadow a week earlier, our head gardener and his team will first assemble bamboo structures, then lay hay around each structure to allow air to circulate through the hay, preventing it from settling and turning to compost.

The haystacks: a nod to Claude Monet

In 1890 and 1891, the master of Impressionism Claude Monet painted some 30 canvases depicting the millstones erected in a field near his Giverny home, which the farmer had left in place over the winter at the artist?s request. The « Millstones » are Claude Monet?s first series, and an essential turning point in his work. While Monet always liked to undertake several canvases for a single motif, it was also a way for him, as a plein-air painter, to cope with the vagaries of light and climate.

From 10 a.m. to 12:30 p.m. and from 2 p.m. to 4 p.m.

German :

Seien Sie dabei, wenn der Chefgärtner des Museums und sein Team einen Mühlstein in Handarbeit aufbauen!

Am Mittwoch, den 30. Juli, besuchen Sie die Ausstellungen Les Collections au jardin. Andrea Branzi, Le règne des vivants (Das Reich der Lebenden), um den Aufbau der Mühlsteine auf der Museumswiese zu beobachten, in Anlehnung an Claude Monet. Nachdem die Mohnblumenwiese eine Woche zuvor gemäht wurde, bauen unser Chefgärtner und sein Team zuerst die Bambusstrukturen auf, dann wird das Heu um jede Struktur herum verteilt, damit die Luft zirkulieren kann und das Heu nicht zu Kompost wird.

Die Mühlsteine: eine Anspielung auf Claude Monet

In den Jahren 1890 und 1891 malte der Meister des Impressionismus, Claude Monet, etwa 30 Gemälde von den Mühlsteinen, die auf einem Feld neben seinem Haus in Giverny standen und die der Bauer auf Wunsch des Künstlers über den Winter stehen gelassen hatte. Die « Meules » sind die erste Serie von Claude Monet und stellen einen wichtigen Wendepunkt in seinem Werk dar. Monet liebte es, mehrere Gemälde vor demselben Motiv zu malen, aber es war auch eine Möglichkeit für ihn als Freiluftmaler, mit den Unwägbarkeiten des Lichts und des Klimas umzugehen.

Von 10.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr.

Italiano :

Venite a vedere il giardiniere capo del museo e la sua squadra mentre assemblano a mano una macina ogni anno!

Mercoledì 30 luglio, approfittate della visita alla mostra Collezioni in giardino. Andrea Branzi, Reign of the Living per assistere all’assemblaggio delle macine nel prato del museo, in omaggio a Claude Monet. Dopo aver falciato il prato di papaveri una settimana prima, il nostro giardiniere capo e la sua squadra allestiranno prima delle strutture di bambù, poi il fieno sarà posto intorno a ogni struttura per permettere all’aria di circolare attraverso il fieno, evitando che si depositi e si trasformi in compost.

I pagliai: un omaggio a Claude Monet

Nel 1890 e nel 1891, il maestro dell’Impressionismo Claude Monet dipinse una trentina di tele raffiguranti le macine erette in un campo vicino alla sua casa di Giverny, che il contadino aveva lasciato al loro posto durante l’inverno su richiesta dell’artista. Le « Macine » furono la prima serie di Claude Monet e rappresentarono una svolta fondamentale nel suo lavoro. Sebbene Monet abbia sempre amato dipingere più tele sullo stesso soggetto, questo era anche un modo per lui, come pittore all’aperto, di affrontare i capricci della luce e del clima.

Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00.

Espanol :

Venga a ver cómo el jardinero jefe del museo y su equipo montan a mano una piedra de molino cada año

El miércoles 30 de julio, aproveche la visita a la exposición Colecciones en el jardín. Andrea Branzi, Reinado de los vivos para ver cómo se montan las piedras de molino en el prado del museo, en un guiño a Claude Monet. Tras segar el prado de amapolas una semana antes, nuestro jardinero jefe y su equipo montarán primero las estructuras de bambú, después se colocará heno alrededor de cada estructura para permitir que el aire circule por el heno, evitando que se asiente y se convierta en compost.

Los almiares: un guiño a Claude Monet

En 1890 y 1891, el maestro del impresionismo Claude Monet pintó una treintena de lienzos que representaban las piedras de molino erigidas en un campo próximo a su casa de Giverny, que el granjero había dejado colocadas durante el invierno a petición del artista. Las « Piedras de molino » fueron la primera serie de Claude Monet y representaron un punto de inflexión esencial en su obra. Aunque a Monet siempre le gustó pintar varios lienzos sobre el mismo tema, también era para él, como pintor al aire libre, una forma de enfrentarse a los caprichos de la luz y el clima.

De 10.00 a 12.30 y de 14.00 a 16.00 horas.

