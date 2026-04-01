Montagne en scène Majestic Dole

Dole

Montagne en scène

Majestic 1 Rue du Général Béthouart Dole Jura

Tarif : 17.5 – 17.5 – 17.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 19:30:00

fin : 2026-04-28 23:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Montagne en Scène apporte la montagne en ville grâce à la projection des plus beaux films de montagne au monde! .

Majestic 1 Rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté dole@majestic-cinemas.com

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English : Montagne en scène

L’événement Montagne en scène Dole a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE