Montagne en scène Majestic Dole
Montagne en scène Majestic Dole mardi 28 avril 2026.
Dole
Montagne en scène
Majestic 1 Rue du Général Béthouart Dole Jura
Tarif : 17.5 – 17.5 – 17.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 19:30:00
fin : 2026-04-28 23:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Montagne en Scène apporte la montagne en ville grâce à la projection des plus beaux films de montagne au monde! .
Majestic 1 Rue du Général Béthouart Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté dole@majestic-cinemas.com
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English : Montagne en scène
L’événement Montagne en scène Dole a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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