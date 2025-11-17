Montagne en Scène Winter edition Centre de Congrès de Lyon Lyon 6e Arrondissement

Montagne en Scène Winter edition

Centre de Congrès de Lyon 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-19

2025-11-17 2025-12-01

Montagne en Scène a pour objectif d’apporter la montagne en ville, afin de partager toute la beauté des sports de montagne !

69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Montagne en Scène aims to bring the mountain to the city, to share the beauty of mountain sports!

German :

Montagne en Scène hat sich zum Ziel gesetzt, die Berge in die Stadt zu bringen, um die ganze Schönheit des Bergsports zu teilen!

Italiano :

Montagne en Scène si propone di portare la montagna in città, per condividere la bellezza degli sport di montagna!

Espanol :

Montagne en Scène pretende traer la montaña a la ciudad, para compartir la belleza de los deportes de montaña

L’événement Montagne en Scène Winter edition Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-27 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme