Montagn’O score Lit-et-Mixe

Course d’orientation au score, chasse aux balises en solo ou en duo.

Objectif trouver un maximum de balises et ramener un maximum de points dans le temps imparti !!!

3 formats 1h30, 2h30 ou 4h.

Conseillé pour les débutants, le format 90 minutes (1h30 de course), des postes accessibles peu éloignés du centre de compétition.

Pour les plus aguerris et celles et ceux qui veulent se balader en forêt, 2 formats plus long 150 minutes (2h30) et 240 minutes (4h)

Accueil à 8h

Départ à 9h30 pour le format 4h, 10h pour le format 2h30, 10h30 pour le format 1h30.

Remise des récompenses 12h30 & 14h

Ravitaillement à l’arrivée. Buvette.

Jusqu’au dimanche 23 novembre 2025 minuit.

L’accueil se fera au CAP de l’HOMY (fléchage depuis la jonction D652/D88). .

Cap de l’Homy Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine

