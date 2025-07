Montamel en fête Montamel

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-20

2025-07-18

Le comité des fêtes de Montamel vous convie à la fête votive du village.

Un rendez-vous incontournable où petits et grands, habitants et visiteurs de passage, sont les bienvenus.

Ce week-end festif de 3 jours est l’occasion de partager des moments conviviaux, dans l’après-midi et dans la soirée.

Programme 2025

Vendredi 18 juillet

19h30 Apéro-concert animé par « Les Vipers »

20h15 Repas aligot-saucisse. Pensez à apporter vos couverts !

22h Soirée Pop-Rock animée par « Thé Shaving Brush »

Samedi 19 juillet

14h Olympiades intervillages jeux ludiques et sportifs pour s’affronter entre villages

19h Apéritif dansant. Restauration sur place saucisses-frites

22h Soirée années 80-90’s animée par « DJ Manu »

Dimanche 20 juillet

11h commémoration au monument aux morts

12h30 Aubades

14h Concours de pétanque .

Montamel 46310 Lot Occitanie

English :

The Montamel festivities committee invites you to the village fête votive.

A not-to-be-missed event for young and old, locals and visitors alike.

This festive 3-day weekend is an opportunity to share convivial moments, in the afternoon and evening.

German :

Das Festkomitee von Montamel lädt Sie zum Votive-Fest des Dorfes ein.

Ein unumgänglicher Termin, an dem Groß und Klein, Einwohner und Durchreisende herzlich willkommen sind.

Dieses dreitägige Festwochenende bietet die Gelegenheit, am Nachmittag und am Abend gesellige Momente miteinander zu teilen.

Italiano :

Il Comitato per la festa di Montamel vi invita alla festa votiva del villaggio.

Un evento imperdibile per grandi e piccini, abitanti e visitatori.

Questo weekend di festa di 3 giorni è un’occasione per condividere momenti di convivialità nel pomeriggio e la sera.

Espanol :

El Comité de la Fiesta de Montamel le invita a la fiesta votiva del pueblo.

Una cita ineludible para grandes y pequeños, habitantes y visitantes.

Este fin de semana festivo de 3 días es una oportunidad para compartir momentos de convivencia por la tarde y por la noche.

