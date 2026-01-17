Montana, Adsuar & Renard Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS

Montana, Adsuar & Renard Trio Mercredi 25 février, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T19:30:00+01:00 – 2026-02-25T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-25T21:30:00+01:00 – 2026-02-25T22:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Ce trio réunit trois musiciens très présents sur la scène jazz française actuelle. Autour du pianiste Léo Montana, le répertoire s’articule entre compositions originales, standards et influences brésiliennes, en lien avec son parcours et ses origines. La musique se construit dans un esprit d’échange et de liberté, laissant une large place à l’improvisation. À la contrebasse, Étienne Renard et à la batterie Stéphane Adsuar forment une rythmique solide et attentive, au service du jeu collectif. Leur complicité permet au trio de développer une musique en mouvement, précise sans être figée, où l’écoute et le dialogue restent au centre du concert. **Léo Montana** / piano **Étienne Renard** / contrebasse **Stéphane Adsuar** / batterie

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013

