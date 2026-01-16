Montana, Adsuar & Renard Trio JASS CLUB PARIS Paris
Montana, Adsuar & Renard Trio JASS CLUB PARIS Paris mercredi 25 février 2026.
Ce trio réunit trois musiciens très présents sur la scène jazz française actuelle. Autour du pianiste Léo Montana, le répertoire s’articule entre compositions originales, standards et influences brésiliennes, en lien avec son parcours et ses origines. La musique se construit dans un esprit d’échange et de liberté, laissant une large place à l’improvisation.
À la contrebasse, Étienne Renard et à la batterie Stéphane Adsuar forment une rythmique solide et attentive, au service du jeu collectif. Leur complicité permet au trio de développer une musique en mouvement, précise sans être figée, où l’écoute et le dialogue restent au centre du concert.
Léo Montana / piano
Étienne Renard / contrebasse
Stéphane Adsuar / batterie
Le mercredi 25 février 2026
de 19h30 à 20h30
Le mercredi 25 février 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
