Montana, Adsuar & Renard Trio JASS CLUB PARIS Paris

Ce trio réunit trois musiciens très présents sur la scène jazz française actuelle. Autour du pianiste Léo Montana, le répertoire s’articule entre compositions originales, standards et influences brésiliennes, en lien avec son parcours et ses origines. La musique se construit dans un esprit d’échange et de liberté, laissant une large place à l’improvisation.

À la contrebasse, Étienne Renard et à la batterie Stéphane Adsuar forment une rythmique solide et attentive, au service du jeu collectif. Leur complicité permet au trio de développer une musique en mouvement, précise sans être figée, où l’écoute et le dialogue restent au centre du concert.

Léo Montana / piano

Étienne Renard / contrebasse

Stéphane Adsuar / batterie

Le mercredi 25 février 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/



