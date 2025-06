MONTANHAR LA CAFETIERE Aurignac 8 juillet 2025 19:00

Haute-Garonne

MONTANHAR LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-07-08 19:00:00

fin : 2025-07-08

2025-07-08

Théâtre en transumance, conté et chanté.

Récit conté et chanté d’une ascension, d’après le Mont analogue de René Daumal et des chants polyphoniques issus des traditions populaires pyrénéennes.

A partir de 8 ans

Participation Libre mais nécessaire ! .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com

English :

Transumance theater, storytelling and singing.

German :

Theater in Transumanz, erzählt und gesungen.

Italiano :

Teatro di transumanza, narrazione e canto.

Espanol :

Teatro de transumancia, cuentacuentos y canciones.

L’événement MONTANHAR Aurignac a été mis à jour le 2025-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE