MONTARGIS GAMING SHOW 2026 4ᵉ édition Montargis

MONTARGIS GAMING SHOW 2026 4ᵉ édition

2 Avenue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 20:00:00

2026-03-14

Une immersion complète dans l’univers du jeu vidéo ! Petits et grands pourront participer à un espace challenge pour tester leurs compétences et relever des défis.

Pensé pour être à la fois convivial, intergénérationnel et accessible, le Montargis Gaming Show propose une immersion complète dans l’univers du jeu vidéo, des classiques rétro qui ont marqué toute une génération aux expériences plus récentes. Cette nouvelle édition sera également rythmée par la présence de mascottes, des initiations au sabre laser pour une expérience ludique et dynamique, ainsi que des ateliers de doublage permettant de découvrir l’envers du décor.

Une tombola gratuite viendra ponctuer l’événement avec une Nintendo Switch à gagner.

Cet événement familial permettra à tous de découvrir la culture gaming tout en proposant un beau moment de partage. .

English :

A complete immersion in the world of video games! Young and old alike can take part in a challenge area to test their skills and take up challenges.

