Montbrehain Marché de Producteurs locaux Montbrehain
Montbrehain Marché de Producteurs locaux Montbrehain samedi 23 mai 2026.
Montbrehain
Montbrehain Marché de Producteurs locaux
Montbrehain Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
L’association des enfants de Montbrehain organise un marché de producteurs locaux le samedi 23 mai de 9h à 18h !
Réservations et informations au 06 87 61 03 12.
L’association des enfants de Montbrehain organise un marché de producteurs locaux le samedi 23 mai de 9h à 18h !
Réservations et informations au 06 87 61 03 12. .
Montbrehain 02110 Aisne Hauts-de-France +33 6 87 61 03 12
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English :
The Montbrehain Children’s Association is organizing a local producers’ market on Saturday May 23 from 9am to 6pm!
Bookings and information on 06 87 61 03 12.
L’événement Montbrehain Marché de Producteurs locaux Montbrehain a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Saint-Quentinois