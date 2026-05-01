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Montbrehain Marché de Producteurs locaux Montbrehain

Montbrehain Marché de Producteurs locaux Montbrehain samedi 23 mai 2026.

Ville : 02110 Montbrehain

Département : Aisne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Montbrehain

Montbrehain Marché de Producteurs locaux

Montbrehain Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

L’association des enfants de Montbrehain organise un marché de producteurs locaux le samedi 23 mai de 9h à 18h !
Réservations et informations au 06 87 61 03 12.
L’association des enfants de Montbrehain organise un marché de producteurs locaux le samedi 23 mai de 9h à 18h !
Réservations et informations au 06 87 61 03 12.   .

Montbrehain 02110 Aisne Hauts-de-France +33 6 87 61 03 12 

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English :

The Montbrehain Children’s Association is organizing a local producers’ market on Saturday May 23 from 9am to 6pm!
Bookings and information on 06 87 61 03 12.

L’événement Montbrehain Marché de Producteurs locaux Montbrehain a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Saint-Quentinois