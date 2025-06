Montcléra en fête Montcléra 4 juillet 2025 07:00

Lot

Montcléra en fête Face au château Montcléra Lot

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-06

2025-07-04

En famille ou entre amis, assistez à la fête du village !

Soirées DJ, orchestra, soirée pizza et animations … tout pour bien s’amuser !

– Vendredi 04 juillet

20h Repas ‘Fish and Chips’,

22h: DJ ‘Musique du Monde’

– Samedi 05 juillet

20h soirée Cochon à la Broche | Apéritif, tourin, salade de gésiers, cochon à la broche, pommes de terres Sarladaises, fromage, dessert, vin et café | Réservation par téléphone (aux heures des repas), au plus tard le 29/06/2025

Bal gratuit avec L’orchestre Les Frangins

– Dimanche 06 juillet

10h30 Messe suivi d’un apéritif

17h Initiation à la danse traditionnelle avec le groupe Lo Garric

à partir de 18h Soirée pizza par Ludi Pizza

21h Bal traditionnel Occitan avec Lo Garric .

Face au château

Montcléra 46250 Lot Occitanie +33 6 49 58 59 22

English :

Bring your family and friends to the village fête!

DJ evenings, orchestras, pizza parties and entertainment… everything you need to have fun!

German :

Ob mit der Familie oder mit Freunden, nehmen Sie am Dorffest teil!

DJ-Abende, Orchestra, Pizza-Abend und Animationen … alles, um sich gut zu amüsieren!

Italiano :

Portate la vostra famiglia o i vostri amici alla festa del villaggio!

Serate con DJ, orchestre, pizza party e animazione… tutto ciò che serve per divertirsi!

Espanol :

¡Traiga a su familia o amigos a la fiesta del pueblo!

Veladas con DJ, orquestas, pizza party y animación… ¡todo lo necesario para pasarlo en grande!

