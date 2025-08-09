MONTCOCU THE PLAGE TO BE ! PLAGE DE MONTCOCUC- BARAIZE (36270) Baraize

Participation libre

Début : 2025-08-09T22:00:00 – 2025-08-09T23:59:00

Fin : 2025-08-10T10:30:00 – 2025-08-10T23:59:00

Le petit festival qui vous fait voyager… sans partir bien loin!

Et de trois pour le petit festival convivial et basse conso conçu apr l’Association CO and Oïl, en partenariat avec l’Auberge de la Plage

Les 9 et 10 août, vous pourrez voyager sans partir bien loin, tout en profitant largement du farniente et de la baignade, ainsi que de la buvette et la restauration proposés par l’Auberge.

Au programme, ciné plein air, rando, sortie sur l’eau, entresort, concerts…

Il y en aura pour tous les goûts !

https://ocandoil.wixsite.com/oc-and-oil/mon-tcpcu-the-plage-to-be-2025

PLAGE DE MONTCOCUC- BARAIZE (36270) Plage de Montcocu, 36270 Baraize Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire

Site piéton

Été culturel

© Camille Cohic