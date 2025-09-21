Montdi Rétro : véhicules anciens visibles sur le site du château de Folleville Château de Folleville Folleville

Montdi Rétro : véhicules anciens visibles sur le site du château de Folleville Château de Folleville Folleville dimanche 21 septembre 2025.

Montdi Rétro : véhicules anciens visibles sur le site du château de Folleville Dimanche 21 septembre, 15h00 Château de Folleville Somme

gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

l’office de Tourisme du Pays de Parmentier et l’association l’association le Pays de Parmentier organisent

Montdi Rétro

ils feront une halte sur le site du château de Folleville

venez voir les véhicules anciens de cette association

le dimanche 21 septembre à 15h00

sur le site du château de Folleville

accès GRATUIT

profitez en pour effectuer la visite du site du château de Folleville en compagnie de l’office de tourisme Avre Luce Noye qui sera présent dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Château de Folleville 6 Chem. Derrière les Haies 80250 Folleville Folleville 80250 Somme Hauts-de-France 03 22 41 58 72 On estime que le château a été construit vers les XIVe siècle, XVe siècle sur l’emplacement d’un édifice antérieur, le donjon quadrangulaire fut quant lui édifié au XIe siècle

La forteresse médiévale de Folleville domine la vallée de la Noye. Ce lieu était à conquérir et fut au cœur la guerre de Cent Ans.

Réaménagé en demeure de plaisance par Raoul de Lannoy, qui y reçoit plusieurs rois de France, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, la vieille forteresse médiévale connaît un long déclin à partir du XVIIIe siècle.

S’en suit sa démolition partielle qui a été entreprise par le duc de Mailly à partir de 1777.

Les ruines du château sont désormais la propriété de la Communauté de Communes Avre Luce Noye et sert d’écrin à des événements culturels tout au long de l’année. parking

l’office de Tourisme du Pays de Parmentier et l’association l’association le Pays de Parmentier organisent

otaln