Monte-Cristo Colonnes Blanquefort

Monte-Cristo 11 et 12 mars Colonnes Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-03-11T14:00:00 – 2025-03-11T15:40:00

Fin : 2025-03-12T20:30:00 – 2025-03-12T22:10:00

Vengeance électrifiée

Jeune marin de dix-neuf ans, second du navire Le Pharaon dont il a pris les commandes après la mort en mer de son capitaine, Edmond Dantes a tout pour lui quand il rentre au port de Marseille. Quatorze années plus tard, c’est un homme pétri de haine et mu par un seul objectif : la vengeance. Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux placent leurs pas dans ceux de Dantes : son désespoir sur les îles arides du Frioul, son évasion rocambolesque, l’exaltante chasse au trésor, l’exil…Avec la complicité musicale et électrique de Mathias Castagné, le conteur hors pair et la comédienne-musicienne se font concertistes pour insuffler le rythme haletant de ce feuilleton épique, critique sociale et politique d’une époque qui résonne avec notre monde actuel.

en coréalisation avec l’OARA

La représentation du mardi 11 mars à 14h est une séance scolaire ouverte au tout public dans la limite des places disponibles.

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l'Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l'équipe qui s'étend sur l'international.

Cie la Volige théâtre revisite

© Frederic Ferranti