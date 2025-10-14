Monte-Cristo L’Avant-Scène Cognac Cognac

Monte-Cristo Jeudi 11 décembre, 19h30 L’Avant-Scène Cognac Charente

Edmond Dantès, jeune marin de dix-neuf ans, débarque à Marseille pour s’y fiancer le lendemain avec la belle Catalane Mercédès. Trahi par des « amis » jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et enfermé dans une geôle du château d’If, au large de Marseille. Après quatorze années d’emprisonnement, il réussit à s’évader et entreprend alors de se venger méthodiquement de ceux qui l’ont accusé à tort…

L’art des séries si prisé dans nos foyers ne date pas d’hier. En 1844, Dumas entamait la publication du roman feuilleton Le Comte de Monte-Cristo demeuré mythique. Le conteur Nicolas Bonneau, la musicienne comédienne Fanny Chériaux et le guitariste Mathias Castagné revisitent ce monument sur le mode d’un palpitant polar radiophonique à regarder, feuilleton aux allures «tarantinesques», aux accents «morriconiens», mêlant satire sociale et élans romanesques, dans lequel le spectateur succombe avec le héros aux jouissances sans limite de la vengeance.

L’Avant-Scène Cognac 1 Place Robert Schuman, 16100 Cognac, France Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33545821724 https://www.facebook.com/lavantscenecognac Durant une partie du XIXe siècle, le théâtre est un établissement privé qui reçoit des subventions municipales. Pourtant, le désir de la ville de se doter d’un édifice de spectacle apparaît souvent dans les discussions du conseil. A partir de 1899, l’architecte de la ville, Lucien Roy, étudie le transfert de la salle de réunions publiques à l’emplacement de l’ancien château d’eau, inutilisé depuis 1885. Cette nouvelle salle de spectacles occupe exactement ce site. Une 1e restauration du théâtre a lieu entre 1962 et 63. Les derniers travaux de rénovation ont lieu en 2000 avec la construction de bureaux, la rénovation de la grande salle et la construction de la petite salle. Créée en 1989, L’Avant-Scène Cognac est une association culturelle gérant le théâtre qui propose une programmation pluridisciplinaire. Elle propose aussi au public un festival d’arts de rue, Coup de Chauffe, en septembre et qui fêtait 30 ans en 2024. Parking sur la place et rue Marchadier. Places parking PMR immédiatement à proximité de l’entrée (cheminement entier accessible PMR).

Cie La Volige / Nicolas Bonneau · Fanny Chériaux Classique revisité Épopée

Frédéric Ferranti