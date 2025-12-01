Monte-Cristo | Théâtre Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac
Monte-Cristo | Théâtre
Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac Charente
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Début : 2025-12-11 19:30:00
fin : 2025-12-11 21:20:00
2025-12-11
Un récit palpitant, plein de rebondissements et de passion. Préparez-vous à être emporté par cette histoire intemporelle de vengeance et de rédemption. Une épopée théâtrale mise en musique et en scène avec finesse et modernité.
Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 32 78 resa@avantscene.com
English :
A thrilling tale, full of twists and turns and passion. Prepare to be swept away by this timeless story of revenge and redemption. A theatrical epic set to music and staged with finesse and modernity.
German :
Eine packende Geschichte voller Wendungen und Leidenschaft. Machen Sie sich darauf gefasst, von dieser zeitlosen Geschichte über Rache und Erlösung mitgerissen zu werden. Ein Theaterepos, das mit Raffinesse und Modernität vertont und inszeniert wurde.
Italiano :
Un racconto emozionante, ricco di colpi di scena e di passione. Preparatevi a essere travolti da questa storia senza tempo di vendetta e redenzione. Un’epopea teatrale musicata e messa in scena con finezza e modernità.
Espanol :
Una historia emocionante, llena de giros y pasión. Prepárese para dejarse llevar por esta historia atemporal de venganza y redención. Una epopeya teatral musicalizada y escenificada con delicadeza y modernidad.
