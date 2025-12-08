Monte-Cristo Théâtre Ducourneau Agen

Monte-Cristo Lundi 8 décembre, 09h30 Théâtre Ducourneau Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-08T09:30:00+01:00 – 2025-12-08T11:20:00+01:00

Fin : 2025-12-08T09:30:00+01:00 – 2025-12-08T11:20:00+01:00

Edmond Dantès, jeune marin de dix-neuf ans, débarque à Marseille pour s’y fiancer le lendemain avec la belle Catalane Mercédès. Trahi par des « amis » jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et enfermé dans une geôle du château d’If, au large de Marseille. Après quatorze années d’emprisonnement, il réussit à s’évader et entreprend alors de se venger méthodiquement de ceux qui l’ont accusé à tort…

L’art des séries si prisé dans nos foyers ne date pas d’hier. En 1844, Dumas entamait la publication du roman feuilleton Le Comte de Monte-Cristo demeuré mythique. Le conteur Nicolas Bonneau, la musicienne comédienne Fanny Chériaux et le guitariste Mathias Castagné revisitent ce monument sur le mode d’un palpitant polar radiophonique à regarder, feuilleton aux allures «tarantinesques», aux accents «morriconiens», mêlant satire sociale et élans romanesques, dans lequel le spectateur succombe avec le héros aux jouissances sans limite de la vengeance.

Théâtre Ducourneau 8 Pl. du Dr Esquirol, 47000 Agen, France Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Cie La Volige / Nicolas Bonneau · Fanny Chériaux Classique revisité Épopée

Frédéric Ferranti