Monte Crystal & Guest Peniche Marcounet Paris

Monte Crystal est né sur les rives d’une pop Incisive et psychédélique. Inspiré d’Est en Ouest de Khruangbin ou encore Tame Impala à la différence près de la langue, en français dans le texte, pour rendre hommage aux origines du duo parisien. Claviers vaporeux, basses rondes, et guitares floydiennes, le tout au service d’un groove planant, aux touches funk et rock en alternance pour ne pas choisir. Le groupe parisien révèlera les premiers extraits de son nouvel EP à venir au printemps « Coté Jardin ».

Le duo composé de Maxime Frerebeau et Paul Cattelat s’est entouré de musiciennes et musiciens talentueux pour arranger leurs compositions et les jouer sur scène à leurs côtés. Joan Pronnier (chanteuse de Lou de la Falaise) au chant, Guillaume Kinziger à la guitare, Cassandre Oosthoek (et son projet Cassandre) aux Claviers, Théo Laurent (membre du projet Théodort) à la Batterie.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 20h00 à 21h30

payant Billetterie : 9 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



