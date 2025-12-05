Monte le son : Entre bruits et timbres Médiathèque Marguerite Duras Paris

Les élèves du Conservatoire Georges Bizet (Paris 20) proposeront de venir jouer des instruments traditionnels autrement, et détourneront des objets du quotidien pour les transfomer en intruments !

Au programme : « Living Room Music » de John Cage, « Clapping Music » de Steve Reich, des pièces pour piano de Frédéric Pattar (« Marche ») et le « Prélude à 4 mains » de Karl Naegelen.

Sous la direction de Caroline Cren (professeure de piano), Roman David (piano) et Benjamin Huygue (percussions).

Concert proposé par les élèves du Conservatoire Georges Bizet

Le vendredi 05 décembre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit Public enfants et jeunes.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/