Monte le son : Näcken, spectacle musical de Söta Sälta et Spat’Sonore Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 15 novembre 2025.

Un quintette composé d’inventeurs d’instruments et de chanteuses polyglottes nous convie à une aventure musicale multicolore inspirée des légendes célèbres comme Näcken et son violon endiablé ou Ulysse et ses sirènes maléfiques.

Installés au centre et au cœur du dispositif sonore, les spectateurs n’en croient ni leurs yeux ni leurs oreilles devant les tentaculaires orgues à bouche, les bouquets de tubes de cuivre, les petits jouets de l’enfance et autant de chants malicieux. Des paysages fantastiques, fonds marins ou jungle luxuriante défilent. Quand les pistons font sonner la sirène du train, petits et grands sont catapultés dans un kaléidoscope de chansons, une techno party ou une forêt de bulles.

Samedi 15 novembre à 16h30 et 19h.

Tout public à partir de 8 ans – sur inscription https://bibliocite.fr/evenements/

Durée 45 minutes

De Spat’Sonore et Söta Sälta

avec Elsa Birgé (spat-chant, percussions, objets sonores), Linda Edsjö (spat-chant, percussions, objets sonores), Nina Daigremont (spat-trompette-chant, guitare), Nicolas Chedmail (spat-cor), Philippe Bord (spat-cor).

Musique originale : Linda Edsjö, Nicolas Chedmail, Collectif Spat’Sonore, et des “Pouèt” composés par Jean-François Vrod

Textes : Yannick Jaulin, Michèle Buirette, Abbi Patrix, A. A. Afzelius, Nicolas Chedmail

Regard extérieur : Thibault Perriard

Création lumière : Samuel Mary

Costumes : Emmanuelle Thomas

Production Spat’Sonore et Compagnie Sillidill

Diffusion Gommette Production

Coproduction Traverses-Musique et Danse en Loire-Atlantique

Soutiens :

Etat – DRAC Pays de la Loire, ministère de la Culture | Département Loire-Atlantique | Institut Français de Tétouan | Maison de la Musique Contemporaine | Adami| Spedidam| Ville de Paris | Champilambart, Espace culturel de la Ville de Vallet | Carré d’Argent de Pontchâteau | La Libre Usine de Nantes

SÖTA SÄLTA Elsa Birgé, chanteuse et ancienne circassienne, et Linda Edsjö, percussionniste, compositeur et chanteuse suédoise, travaillent ensemble depuis 2012. Les deux musiciennes ont d’abord créé et tourné le spectacle jeune public « Comment ça va sur la terre ? », un trio avec l’accordéoniste Michèle Buirette (Prix Talent jeune public Adami 2014). La collaboration et la complicité des deux artistes les incitent à former le duo Söta Sälta et à monter la Compagnie Sillidill. De cette collaboration franco-suédoise émergent des chansons qui mixent les voix et métissent les langues. Au vibraphone, joué à quatre mains ou l’envers, s’ajoutent des objets incongrus, des percussions, des jouets, des instruments inventés et une étonnante harmonie vocale. Elles créent le spectacle « J’ai tué l’amour » en 2018, suivi du jeune public « Comme c’est étrange ! » en 2019 dont l’album a reçu le GRAND PRIX CHARLES CROS.

SPAT’SONORE Un collectif de musicien.ne.s emmené.e.s depuis 2003 par Nicolas Chedmail autour de la création d’un répertoire musical spécifique aux spat’, une famille d’instruments qu’il construit et conçoit depuis 2001. De nombreuses pièces originales ont été écrites par des compositeurs de musique contemporaine (Gérard Pesson, Elsa Biston, Karl Naegelen, Frédéric Pattar…). Depuis 2018, Spat’sonore tourne en France et en Europe la création Des Madeleines dans la Galaxie avec Elsa Birgé, qui mixe chansons et improvisations. Des plantes grimpantes en tubes de cuivre coiffées de pavillons-corolles, forment un igloo sonore dans lequel vient s’installer l’auditeur. Alors les musiciens-machinistes se postent aux cerveaux à pistons de leur spat’. La structure se cabre et vacille, suspendue aux cintres. Les spat’ sont des acousmoniums acoustiques tentaculaires, d’immenses orgues à bouches, des amplificateurs-spatialisateurs-filtres de sons produits par la bouche, une corde ou une membrane. Les spat’ sont aussi des cors, des tubas, des saxophones, des harmonicas, des banjos et des voix.

Des plantes grimpantes en tubes de cuivre coiffées de pavillons-corolles, forment un igloo sonore dans lequel vient s’installer l’auditeur. Mélangeant chansons, bruits et sons étranges, Näcken est une expérience musicale et immersive imaginée conjointement par Söta Sälta et Spat’Sonore. Il faut le voir et l’entendre pour le croire !

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/