Monte le son : Nicolas Bras – Bricologie Médiathèque Marguerite Duras Paris

Monte le son : Nicolas Bras – Bricologie Médiathèque Marguerite Duras Paris samedi 6 décembre 2025.

ATELIER Bricologie – FABRICATION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE EN PVC

Tout public : à partir de 7 ans

le samedi 6 décembre à 15h

Cet atelier invite les participants, dès l’âge de 7 ans, à fabriquer leur propre instrument de musique à partir de tuyaux en PVC. Au fil des étapes de fabrication, les participants abordent des notions d’acoustique, de bricolage et de pratique musicale. Cet atelier est l’occasion de repartir avec un instrument fonctionnel tout en explorant de manière ludique la science du son et l’art de la création musicale.

Atelier mené par Nicolas Bras, musicien, compositeur et constructeur d’instruments.

Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Atelier pour fabriquer un instrument de musique en PVC, dans le cadre du Festival Monte le son, consacré cette année aux instruments surprenants

Le samedi 06 décembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T16:00:00+01:00

fin : 2025-12-06T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T15:00:00+02:00_2025-12-06T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras