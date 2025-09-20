Monte le son Terrain du Motten Sainte-Anne-d’Auray

Monte le son Terrain du Motten Sainte-Anne-d’Auray samedi 20 septembre 2025.

Monte le son

Terrain du Motten Allée des Pins Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Début : 2025-09-20 17:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Concert

L’association Music’Art vous donne rendez-vous pour une soirée 100% bonne humeur !

Au programme

Variété française pour chanter en chœur

Pop & Rock pour danser sans modération

Années 70’s pour un voyage dans le temps

Buvette & restauration sur place de quoi se régaler entre deux tubes !

Venez nombreux, entre amis ou en famille, pour une soirée inoubliable sous le signe de la musique et de la convivialité !

On compte sur vous pour monter le son avec nous !

N’hésitez pas à partager et à inviter vos proches ! .

Terrain du Motten Allée des Pins Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne

