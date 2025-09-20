Monte le son Terrain du Motten Sainte-Anne-d’Auray
Monte le son
Terrain du Motten Allée des Pins Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Concert
L’association Music’Art vous donne rendez-vous pour une soirée 100% bonne humeur !
Au programme
Variété française pour chanter en chœur
Pop & Rock pour danser sans modération
Années 70’s pour un voyage dans le temps
Buvette & restauration sur place de quoi se régaler entre deux tubes !
Venez nombreux, entre amis ou en famille, pour une soirée inoubliable sous le signe de la musique et de la convivialité !
On compte sur vous pour monter le son avec nous !
N’hésitez pas à partager et à inviter vos proches ! .
