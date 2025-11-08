Monte le son: spécial instruments insolites Bibliothèque André Malraux Paris

Le festival Monte le Son met en avant les instruments insolites.

Nous invitons cette année l’artiste brésilienne Irène Da Cuica accompagnée de Thaynara Henrique ( cavaquinho et chant), et Rene Nunes (Guitare et voix) pour un concert et une présentation de la cuica.

Cet instrument est constitué d’un fût cylindrique généralement métallique d’environ 30 cm de haut et 20 cm de diamètre, sur lequel une membrane de peau ou de plastique est tendue grâce à des fixations métalliques similaire à celles des bongos. Une fine tige de bois est fixée au centre de la peau, dépassant à l’intérieur du fût.

Le musicien, en frottant cette tige avec un chiffon ou une éponge humide, produit des vibrations qui se transmettent à la peau. Il peut ensuite moduler la hauteur du son en appuyant un doigt de son autre main à proximité du point de fixation de la tige sur la peau : la pression tend la peau qui produit alors un son plus aigu et ça fait un son de frottement.

Gratuit et sur inscription

de 15h30 à 17h00

gratuit Tout public. A partir de 5 ans. Jusqu’à 90 ans.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75005 Paris

