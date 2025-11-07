Monte le Son : Stanislas Grimbert Trio au Centre Jean Verdier / 07 novembre 2025 Bibliothèque Claire Bretécher Paris

Depuis plus de 20 ans Stanislas Grimbert ne cesse de brouiller les pistes. Son métissage culturel ( des Antilles à l’Europe de l’Est) et ses goûts éclectiques l’ont amené à jouer avec des formations de free jazz

( Guillaume Perret, Thomas de Pourquery), de musique contemporaine (Scoring Orchestra, Benjamin Meyers), des groupes de rock (Mademoiselle K ) et d’électro ( Dr(dr)one).

Pour la sortie de son premier album solo, il crée à partir d’un instrument hybride qui combine la batterie et le vibraphone électrifié dont le son peut être modulé en direct à l’aide de pédales d’effet. Sur scène

accompagné d’une contrebassiste et d’un pianiste il délivre des performances spectaculaires qui jouent sur les contrastes entre épure et densité rythmique, où la mélodie n’est jamais absente.

La discothèque Claire Bretécher est fière de proposer un concert inédit au centre Jean Verdier le vendredi 7 novembre!

Le vendredi 07 novembre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit

gratuit, sans réservation, et sous réserve des places disponibles. Arrivez à l’heure!

Salle de spectacle du centre Jean Verdier, 3e étage du 11 rue de Lancry.

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris