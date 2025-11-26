Monte le son surprenants instruments : structures sonores Baschet, concert-atelier Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

La Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre accueille le Conservatoire Jean-Philippe Rameau pour un concert-atelier autour des structures sonores Baschet.

Le conservatoire, qui possède un instrumentarium pédagogique Baschet, présentera un concert de musique improvisée mêlant ces instruments uniques et des instruments de facture classique.

À l’issue du concert, un temps d’échange avec le public sera proposé, suivi d’un moment d’exploration des instruments, où chacun pourra essayer les structures sonores en binôme avec les élèves.

Élèves des classes de Céline Déniel (Atelier Invention et FM).

Cet événement fait partie du Festival monte le son : surprenants instruments.

Découvrez ici l’histoire des structures sonores Baschet.

Le mercredi 26 novembre 2025

de 17h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris