Visite commentée Tour Bohier par Regards sur la Cathédrale de Nevers Cathédrale de Nevers Nevers

Visite commentée Tour Bohier par Regards sur la Cathédrale de Nevers Cathédrale de Nevers Nevers samedi 16 août 2025.

Visite commentée Tour Bohier par Regards sur la Cathédrale de Nevers

Cathédrale de Nevers 6 Rue Abbé Boutillier Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 10:30:00

fin : 2025-08-30 12:00:00

Date(s) :

2025-08-16 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-23 2025-08-26 2025-08-28 2025-08-30 2025-09-02 2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20

La base de la tour Bohier, jusqu’à sa balustrade, date du XIVème siècle. Faute d’argent, elle n’est pas continuée.

Entre 1509 et 1528, Monseigneur Jean Bohier, évêque de Nevers, poursuit la construction de l’édifice qui atteint 52 mètres de hauteur.

Cette tour majestueuse est ornée de 42 statues qui représentent des patriarches, des apôtres, des prophètes, des personnages de l’Ancien Testament… 24 ont été remplacées dans les années 2010, les originales sont exposées à l’intérieur de la tour.

Pourquoi ce très riche décor. Pour compenser l’absence de portail caractéristique des grandes cathédrales.

Pénétrons dans la tour ou nous gravirons 285 marches dans un escalier en colimaçon.

Le premier niveau est l’étage des sonneurs des cloches où observera une porte donnant sur le vide de l’intérieur de la cathédrale et quelques statues et un fragment de « l’endormissement dans la mort ». Vous remarquerez des pierres de teinte rouge qui proviennent de l’incendie de 1211.

Au deuxième niveau, nous pourrons observer 24 statues originales qui étaient exposées sur la tour. Au-dessus de nous, le plafond en bois où se trouvent les cloches.

Finissons notre ascension pour atteindre la terrasse panoramique. Un paratonnerre trône en son milieu, il est parmi le plus haut à 65 km à la ronde. De là, on observera Nevers où nous pourrons distinguer ses différents monuments palais Ducal, petit Théâtre, église Saint-Pierre, église Saint-Etienne, église Sainte-Marie, Maison du Diocèse, espace Saint-Gildard… ainsi que le paysage nivernais avec le Morvan à l’Est et le Cher à l’Ouest.

Après votre visite, vous pourrez visiter l’intérieur de la cathédrale avec son baptistère du VI? siècle, les 1052 m² de vitraux, le chemin de croix en faïence de Nevers, le retable de la vie de Jean-Baptiste et encore bien d’autres merveilles.

L’ensemble des visites est organisée par les bénévoles de l’Association Regards sur la Cathédrale.

Les bénévoles de Regards sur la Cathédrale vous offrent leurs commentaires gratuitement. L’association est heureuse de recevoir vos dons en guise de remerciement.

Rendez vous les samedis à 10h30 les 21 et 28 juin, les mardis, jeudis et samedis à 10h30 du 5 juillet au 2 septembre et les samedis à 10h30 du 6 au 21 septembre.

La visite du samedi 5 juillet est annulée pour cause de forte chaleur. .

Cathédrale de Nevers 6 Rue Abbé Boutillier Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 44 60 regards.cathedrale@nievre.catholique.fr

English : Visite commentée Tour Bohier par Regards sur la Cathédrale de Nevers

German : Visite commentée Tour Bohier par Regards sur la Cathédrale de Nevers

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite commentée Tour Bohier par Regards sur la Cathédrale de Nevers Nevers a été mis à jour le 2025-06-30 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)