Montée à la tour de l’église Notre-Dame d’Auxonne Office de tourisme d’Auxonne Auxonne

Montée à la tour de l’église Notre-Dame d’Auxonne 20 et 21 septembre Office de tourisme d’Auxonne Côte-d’Or

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Gravissez les 169 marches de la tour et profitez d’une visite atypique autour d’un panorama exceptionnel d’Auxonne. Du haut de ses 40 m, la tour vous offrira une vue imprenable sur deux belles régions : la Bourgogne et la Franche-Comté, et vous permettra de mieux voir les bâtiments historiques de la ville et de découvrir leurs anecdotes.

Les visites se feront à 14h, 15h, 16h et 17h. Durée : 30 minutes.

Office de tourisme d’Auxonne 11 rue de Berbis, 21130 Auxonne Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@capvaldesaone-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 80 37 34 46 »}]

© Office de tourisme Cap Val de Saône