Les bergers vous donnent rendez-vous le dimanche 25 mai à 7h30 pour prendre le petit-déjeuner au col de Banettes lors de leur montée à l’estive. Sur réservation !

Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 epidemains@yahoo.com

English :

The shepherds invite you to join them on Sunday, May 25 at 7:30 a.m. for breakfast at the Col de Banettes on their way up to the summer pastures. Reservations required!

German :

Die Schäfer treffen sich am Sonntag, dem 25. Mai, um 7:30 Uhr zum Frühstück auf dem Col de Banettes, wenn sie auf die Sommerweide gehen. Auf Reservierung!

Italiano :

Incontrate i pastori domenica 25 maggio alle 7.30 per la colazione al Col de Banettes, mentre salgono ai pascoli estivi. È necessaria la prenotazione!

Espanol :

Reúnase con los pastores el domingo 25 de mayo a las 7.30 h para desayunar en el Col de Banettes de camino a los pastos de verano. Es necesario reservar

