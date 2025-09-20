Montée au Beffroi de Saint-Pol-sur-Mer Beffroi de Saint-Pol-sur-Mer, Place du Chevalier de Saint -Pol-sur-Mer Dunkerque

Montée au Beffroi de Saint-Pol-sur-Mer 20 et 21 septembre Beffroi de Saint-Pol-sur-Mer, Place du Chevalier de Saint -Pol-sur-Mer Nord

Gratuit pour tous. Réservation préalable à la Maison du Patrimoine car places limitées à 5 personnes par créneau de 30 minutes. Bonne condition physique. Pensez à prendre votre appareil photo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Bonne condition physique pour l’ascension des 7 étages à pied.

Dernière montée à 11h30 et 16h30.

Beffroi de Saint-Pol-sur-Mer, Place du Chevalier de Saint -Pol-sur-Mer Place du Chevalier de Saint-Pol, 59430 Saint- Pol-sur- Mer. Dunkerque 59430 Saint-Pol-sur-Mer Nord Hauts-de-France 09 53 67 94 30 https://www.maisondupatrimoine-saintpo'surmer.fr Montée au Beffroi avec commentaires pour ceux qui souhaitent. Ascension à pied de 7 étages. Bonne forme exigée.

Accessible aux enfants de plus de 10 ans accompagnés.

Groupe de 5 personnes max.

Arrêt de bus C 2 Beffroi, parking gratuit à proximité (collège Robespierre ou sur place)

Sur réservation au 09 53 67 94 30 à partir du mardi 2 septembre 2025 uniquement.