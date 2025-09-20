Montée au clocher de l’abbatiale Abbaye bénédictine Saint-Sever

Montée au clocher de l’abbatiale Abbaye bénédictine Saint-Sever samedi 20 septembre 2025.

15 places. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Gravissez les 100 marches du clocher pour visiter les coulisses de l’abbatiale et admirez la magnifique vue sur Saint-Sever.

Abbaye bénédictine Rue de l'Hôtel de Ville, 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558764380 https://www.saint-sever.fr/Histoire-et-Patrimoine/Les-monuments/L-abbatiale Abbatiale bénédictine, édifice roman remanié au fil des siècles. Visites guidées, chasse aux détails, montées au clocher

© Ville de Saint-Sever