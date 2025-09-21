Montée au clocher de l’église de Saint-Galmier, suivez le guide ! Église de Saint-Galmier Saint-Galmier

Montée au clocher de l’église de Saint-Galmier, suivez le guide ! Dimanche 21 septembre, 14h00 Église de Saint-Galmier Loire

Ne convient pas aux personnes claustrophobes.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Du haut de ses 37 mètres, le clocher actuel offre un superbe panorama sur la plaine du Forez et les monts du Lyonnais au prix de quelques 146 marches.

Église de Saint-Galmier Place Camille Passot, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

