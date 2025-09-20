Montée au clocher de l’église Saint-Aspais Église Saint-Aspais Melun

Montée au clocher de l’église Saint-Aspais Samedi 20 septembre, 15h00, 16h00 Église Saint-Aspais Seine-et-Marne

Montée de 180 marches. À partir de 6 ans jusqu’à 85 ans. Bonne condition physique requise. Petits groupes pour les montées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:40:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:40:00

Gravissez les 180 marches de l’église Saint-Aspais pour profiter d’une vue exceptionnelle sur la Seine et la ville de Melun !

Église Saint-Aspais Rue Saint-Aspais 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 52 64 52 [{« type »: « link », « value »: « http://reservation.melunvaldeseine-tourisme.com »}] Église reconstruite au XVIe siècle, de style gothique tardif, avec un plan en forme de trapèze irrégulier. L’église possède des vitraux historiés anciens (XVIe siècle) et des vitraux contemporains de Gilles Rousvoal (Ateliers Duchemin).

Visite libre du clocher

Office de tourisme Melun Val de Seine