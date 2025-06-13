Montée au Schauenberg des Saints-Innocents

Pfaffenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-28

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Montée au Schauenberg à travers le vignoble de Pfaffenheim. Départ à 14h30. Veillée de prière à la chapelle du Schauenberg. Retour à la lueur des flambeaux. Prévoir des vêtements chauds et adaptés à la météo du jour.

Montée à la chapelle du Schauenberg à travers le vignoble sur les hauteurs de Pfaffenheim.

14h30 départ à pied de la place de la mairie de Pfaffenheim vers le Schauenberg

15h30 veillée de prière au Schauenberg

16h00 vin chaud et bredala

17h00 descente aux flambeaux

Flambeaux disponibles à la vente au Schauenberg. Stationnement recommandé au stade de foot de Pfaffenheim.

A l’issue de la descente aux flambeaux, l’Association Sportive de Pfaffenheim vous proposera boissons et petite restauration sur la place de la mairie de Pfaffenheim (tarifs à consulter sur place).

Prévoir des vêtements chauds et adaptés à la météo du jour. 0 .

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 53 92 jp.schierger@gmail.com

English :

Ascent to Schauenberg through the Pfaffenheim vineyards. Departure at 2:30pm. Prayer vigil in the Schauenberg chapel. Return by torchlight. Bring warm clothing suitable for the day’s weather.

German :

Aufstieg zum Schauenberg durch die Weinberge von Pfaffenheim. Abfahrt um 14.30 Uhr. Gebetswache in der Kapelle auf dem Schauenberg. Rückkehr im Schein der Fackeln. Warme, dem Wetter des Tages angepasste Kleidung mitbringen.

Italiano :

Salita allo Schauenberg attraverso i vigneti di Pfaffenheim. Partenza alle 14.30. Veglia di preghiera nella cappella dello Schauenberg. Ritorno alla luce delle fiaccole. Portare indumenti caldi e adatti al clima della giornata.

Espanol :

Subida al Schauenberg a través de los viñedos de Pfaffenheim. Salida a las 14.30 h. Vigilia de oración en la capilla del Schauenberg. Regreso con antorchas. Llevar ropa de abrigo adecuada para el tiempo del día.

L’événement Montée au Schauenberg des Saints-Innocents Pfaffenheim a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach