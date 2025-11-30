Montée aux flambeaux Mirmande

Montée aux flambeaux

Début : 2025-11-30 18:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Départ de la montée aux flambeaux devant l’office de Tourisme.

Animations musicales, Buvette et petite restauration.

Feux d’artifice.

Organisé par Les jardins de Mirmande

Office de Tourisme Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 63 59 83 jardinsdemirmande@gmail.com

English :

Torchlight procession starts in front of the Tourist Office.

Musical entertainment, refreshments and snacks.

Fireworks display.

Organized by Les jardins de Mirmande

German :

Start des Fackelzugs vor dem Fremdenverkehrsamt.

Musikalische Unterhaltung, Getränkestand und kleine Snacks.

Feuerwerkskörper.

Organisiert von Les jardins de Mirmande

Italiano :

Partenza della fiaccolata davanti all’Ufficio del Turismo.

Intrattenimento musicale, rinfreschi e spuntini.

Spettacolo pirotecnico.

Organizzato da Les jardins de Mirmande

Espanol :

Desfile de antorchas frente a la Oficina de Turismo.

Animación musical, refrescos y aperitivos.

Castillo de fuegos artificiales.

Organizado por Les jardins de Mirmande

