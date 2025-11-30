Montée aux flambeaux Mirmande
Montée aux flambeaux Mirmande dimanche 30 novembre 2025.
Montée aux flambeaux
Office de Tourisme Mirmande Drôme
Début : 2025-11-30 18:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Départ de la montée aux flambeaux devant l’office de Tourisme.
Animations musicales, Buvette et petite restauration.
Feux d’artifice.
Organisé par Les jardins de Mirmande
Office de Tourisme Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 63 59 83 jardinsdemirmande@gmail.com
English :
Torchlight procession starts in front of the Tourist Office.
Musical entertainment, refreshments and snacks.
Fireworks display.
Organized by Les jardins de Mirmande
German :
Start des Fackelzugs vor dem Fremdenverkehrsamt.
Musikalische Unterhaltung, Getränkestand und kleine Snacks.
Feuerwerkskörper.
Organisiert von Les jardins de Mirmande
Italiano :
Partenza della fiaccolata davanti all’Ufficio del Turismo.
Intrattenimento musicale, rinfreschi e spuntini.
Spettacolo pirotecnico.
Organizzato da Les jardins de Mirmande
Espanol :
Desfile de antorchas frente a la Oficina de Turismo.
Animación musical, refrescos y aperitivos.
Castillo de fuegos artificiales.
Organizado por Les jardins de Mirmande
L’événement Montée aux flambeaux Mirmande a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme