Informations pratiques

Mirmande

Montée aux flambeaux

RDV Eglise Saint Pierre (en bas du village) Mirmande Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 18:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Rendez-vous à partir de 18h devant l’Église Saint-Pierre pour la vente de lumignons et flambeaux. À 20h30, feux d’artifice à l’Église Saint-Foy. Buvette, petite restauration et vente de bugnes à l’arrivée sur le parvis de l’Église Sainte-Foy.

.

RDV Eglise Saint Pierre (en bas du village) Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 80 38 50 jardinsdemirmande@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet at 6:00 p.m. in front of Saint-Pierre Church for the sale of tea lights and torches. %C0 At 8:30 p.m., fireworks at Saint-Foy Church. Refreshments, light snacks, and bugnes for sale at the finish line on the steps of Sainte-Foy Church.

L’événement Montée aux flambeaux Mirmande a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme