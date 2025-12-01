Montée aux flambeaux Saint-Jean-Saverne

Montée aux flambeaux Saint-Jean-Saverne vendredi 26 décembre 2025.

Montée aux flambeaux

Saint-Jean-Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-26 17:00:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

Le Club Vosgien de Saint-Jean Saverne vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle montée aux flambeaux du 26 décembre ! .

Saint-Jean-Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 97 26 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Montée aux flambeaux Saint-Jean-Saverne a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région