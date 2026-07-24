Informations pratiques

Saint-Pierre-Bois

Montée aux flambeaux

50 rue Principale Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-24 23:15:00

fin : 2026-12-24

Date(s) :

2026-12-24

Traditionnelle montée aux flambeaux des habitants de Saint-Pierre-Bois vers l’église Saint-Gilles où se déroule ensuite une veillée de Noël.

Traditionnelle montée aux flambeaux des habitants de Saint-Pierre-Bois vers l’église Saint-Gilles où se déroule ensuite une veillée de Noël (contes, chants).

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Possibilité d’acheter des flambeaux et des lampions sur place. .

50 rue Principale Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 60 60

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English :

Traditional torchlight procession by the people of Saint-Pierre-Bois to the church of Saint-Gilles, followed by a Christmas vigil.

L’événement Montée aux flambeaux Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé