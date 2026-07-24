Montée aux flambeaux Saint-Pierre-Bois
vendredi 25 décembre 2026 · Saint-Pierre-Bois
Informations pratiques
Saint-Pierre-Bois
Montée aux flambeaux
50 rue Principale Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-24 23:15:00
fin : 2026-12-24
Date(s) :
2026-12-24
Traditionnelle montée aux flambeaux des habitants de Saint-Pierre-Bois vers l’église Saint-Gilles où se déroule ensuite une veillée de Noël.
Traditionnelle montée aux flambeaux des habitants de Saint-Pierre-Bois vers l’église Saint-Gilles où se déroule ensuite une veillée de Noël (contes, chants).
br>
Possibilité d’acheter des flambeaux et des lampions sur place. .
50 rue Principale Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 60 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional torchlight procession by the people of Saint-Pierre-Bois to the church of Saint-Gilles, followed by a Christmas vigil.
L’événement Montée aux flambeaux Saint-Pierre-Bois a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé