Montée aux Flambeaux Valoreille

Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22 23:00:00
2025-11-22
Montée aux Flambeaux organisée par Terres Vivantes au départ du stade de Valoreille pour une montée au point de vue de Montaigu. Vente des flambeaux au départ. Soupe, vin chaud au profit d’associations caritatives. Pâtisseries offertes. .
Stade Valoreille Valoreille 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 82 63 56 terresvivantes2@orange.fr
