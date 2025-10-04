Montée chrono La St Bonnette Dunières
Montée chrono La St Bonnette Dunières samedi 4 octobre 2025.
Montée chrono La St Bonnette
Pont de Mirail Dunières Haute-Loire
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
12 km D+330m.
Inscritpions dès 13h, arrivée et ravito gourmand à ST BONNET LE FROID.1ER départ chrono 14h Pont du Mirail à DUNIERES. Licenciés FFC 15€ , sur place 18€- non licenciés 18€, sur place 20€ -U15-U17 tarif unique 8€ renseignement 06 07 02 01 13
Pont de Mirail Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
12 km D+330m.
Registrations from 1pm, finish and gourmet refreshment at ST BONNET LE FROID.1st time trial start 2pm Pont du Mirail at DUNIERES. FFC members 15? fFC licensees 18? on site non licensees 18? on site 20? -U15-U17 single fee 8? information 06 07 02 01 13
German :
12 km D+330m.
Anmeldung ab 13 Uhr, Ankunft und Verpflegung in ST BONNET LE FROID.1ER Start mit Zeitmessung 14 Uhr Pont du Mirail in DUNIERES. Mit FFC-Lizenz 15? , vor Ort 18 Nichtlizenzierte 18, vor Ort 20? -U15-U17 Einheitstarif 8 Informationen 06 07 02 01 13
Italiano :
12 km D+330m.
Iscrizioni a partire dalle 13.00, arrivo e ristoro gastronomico a ST BONNET LE FROID.1° partenza a cronometro alle 14.00 Pont du Mirail a DUNIERES. Titolari di licenza FFC 15? titolari di licenza FFC 18? sul posto non titolari di licenza 18? sul posto 20? -U15-U17 quota unica 8? informazioni 06 07 02 01 13
Espanol :
12 km D+330m.
Inscripciones a partir de las 13h, llegada y avituallamiento gastronómico en ST BONNET LE FROID.1ª salida contrarreloj a las 14h Pont du Mirail en DUNIERES. Titulares de licencia FFC 15? titulares de licencia FFC 18? in situ no titulares de licencia 18? in situ 20? -U15-U17 tarifa única 8? información 06 07 02 01 13
