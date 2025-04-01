Montée de la Tour Philippe Le Bon Office de tourisme Dijon
Montée de la Tour Philippe Le Bon Office de tourisme Dijon lundi 18 mai 2026.
Dijon
Montée de la Tour Philippe Le Bon
Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06
Elle domine Dijon du haut de ses 46 mètres.
Édifiée entre 1450 et 1460 au cœur de la Cité, cette tour emblématique incarne le prestige et la puissance des Ducs de Bourgogne. Véritable symbole de la ville, elle invite à une ascension inoubliable après 316 marches, un panorama à 360° s’offre à vous, dévoilant Dijon, ses toits colorés et les paysages de la Bourgogne environnante.
Bon à savoir
• Visite commentée de 45 minutes, proposée en français et en anglais.
• Réservation obligatoire auprès de Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès.
• Capacité limitée 18 personnes maximum par visite.
• Inscription nominative obligatoire pour chaque participant, quel que soit l’âge (y compris les enfants de moins de 3 ans, inscrits gratuitement).
• Enfants accompagnés tout enfant doit être accompagné d’un adulte muni d’un billet.
• Accessibilité la visite n’est pas recommandée aux femmes enceintes ni aux personnes à mobilité réduite, en raison des 316 marches. .
Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Montée de la Tour Philippe Le Bon
L’événement Montée de la Tour Philippe Le Bon Dijon a été mis à jour le 2026-05-06 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Concert La passion selon St Jean Ensemble Le Songe du Roi Eglise St Joseph Dijon 13 juin 2026
- Don du sang à l’Auditorium de l’Opéra de Dijon Auditorium de l’Opéra de Dijon Dijon 16 juin 2026
- Lejay Lagoute, créateur de la crème de cassis Rue Étienne Dolet Dijon 16 juin 2026
- Passés intérieurs les visites guidées de l’exposition Dijon 20 juin 2026
- Le Brunch des Halles de Dijon rue Claude Ramey Dijon 21 juin 2026