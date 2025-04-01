Montée de la Tour Philippe Le Bon Office de tourisme Dijon lundi 18 mai 2026.

Dijon

Montée de la Tour Philippe Le Bon

Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06

Elle domine Dijon du haut de ses 46 mètres.

Édifiée entre 1450 et 1460 au cœur de la Cité, cette tour emblématique incarne le prestige et la puissance des Ducs de Bourgogne. Véritable symbole de la ville, elle invite à une ascension inoubliable après 316 marches, un panorama à 360° s’offre à vous, dévoilant Dijon, ses toits colorés et les paysages de la Bourgogne environnante.

Bon à savoir

• Visite commentée de 45 minutes, proposée en français et en anglais.

• Réservation obligatoire auprès de Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès.

• Capacité limitée 18 personnes maximum par visite.

• Inscription nominative obligatoire pour chaque participant, quel que soit l’âge (y compris les enfants de moins de 3 ans, inscrits gratuitement).

• Enfants accompagnés tout enfant doit être accompagné d’un adulte muni d’un billet.

• Accessibilité la visite n’est pas recommandée aux femmes enceintes ni aux personnes à mobilité réduite, en raison des 316 marches. .

Office de tourisme 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com

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English : Montée de la Tour Philippe Le Bon

L’événement Montée de la Tour Philippe Le Bon Dijon a été mis à jour le 2026-05-06 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès