Montée de la Tour Philippe le Bon simplifiée FALC (Facile à Lire et à Comprendre) Semaine dijonnaise des handicaps Office de Tourisme Dijon

Montée de la Tour Philippe le Bon simplifiée FALC (Facile à Lire et à Comprendre) Semaine dijonnaise des handicaps

Office de Tourisme 11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:15:00

fin : 2025-12-07 15:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Elle domine Dijon du haut de ses 46 mètres.

Édifiée entre 1450 et 1460 au cœur de la Cité, cette tour emblématique incarne le prestige et la puissance des Ducs de Bourgogne. Véritable symbole de la ville, elle invite à une ascension inoubliable après 316 marches, un panorama à 360° s’offre à vous, dévoilant Dijon, ses toits colorés et les paysages de la Bourgogne environnante.

Dans le cadre de la semaine Dijonnaise des Handicaps, l’Office de tourisme proposera une visite simplifiée de la Tour Philippe Le Bon, de type FALC (Facile à Lire et à Comprendre) pour les personnes en situation de handicap psychique et leurs accompagnants.

La visite simplifiée de la Tour Philippe Le Bon de type FALC sera proposée le dimanche 7 décembre à 14h15.

Réservation obligatoire. Cette visite est gratuite mais sur inscription obligatoire (la réservation doit avoir lieu soit par téléphone au 03.80.44.11.44 soit à l’accueil soit par mail à info@otdijon.com).

Réservation obligatoire. .

Office de Tourisme 11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 info@otdijon.com

English : Montée de la Tour Philippe le Bon simplifiée FALC (Facile à Lire et à Comprendre) Semaine dijonnaise des handicaps

German : Montée de la Tour Philippe le Bon simplifiée FALC (Facile à Lire et à Comprendre) Semaine dijonnaise des handicaps

Italiano :

Espanol :

L’événement Montée de la Tour Philippe le Bon simplifiée FALC (Facile à Lire et à Comprendre) Semaine dijonnaise des handicaps Dijon a été mis à jour le 2025-10-29 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès