Montée du Doux Altillac dimanche 28 septembre 2025.

Altillac Corrèze

Une belle occasion de découvrir nos paysages, partager un moment convivial et… se régaler après l’effort !

Deux parcours au choix

6 km pour une balade accessible à tous

15 km pour les plus sportifs

Sur place parcours balisés, restauration, buvette, parking

Organisé par le Comité de Jumelage d’Altillac .

Altillac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 81 68 24

