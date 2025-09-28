Montée du Doux Altillac
Montée du Doux Altillac dimanche 28 septembre 2025.
Montée du Doux
Altillac Corrèze
Une belle occasion de découvrir nos paysages, partager un moment convivial et… se régaler après l’effort !
Deux parcours au choix
6 km pour une balade accessible à tous
15 km pour les plus sportifs
Sur place parcours balisés, restauration, buvette, parking
Organisé par le Comité de Jumelage d’Altillac .
Altillac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 81 68 24
