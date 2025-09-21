Montée du Graoully Ville d’Achain Achain

Montée du Graoully Ville d’Achain Achain dimanche 21 septembre 2025.

Montée du Graoully Dimanche 21 septembre, 14h00 Ville d’Achain Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La statue monumentale du Graoully, le légendaire dragon vaincu par saint Clément, se met en mouvement.

Elle entreprendra l’ascension du Mont des Saints. De quelle manière ? Suspense !

Ville d’Achain Route de Marthille, 57260 Achain Achain 57340 Moselle Grand Est Achain est un village de l’ancienne seigneurie de Morchingen (Morhange).

La statue monumentale du Graoully, le légendaire dragon vaincu par saint Clément, se met en mouvement.

© Moselle Attractivité